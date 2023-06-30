ФАС разрешила Russ Outdoor купить digital-оператора рекламы Gallery

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила крупнейшему оператору наружной рекламы в РФ группе Russ Outdoor приобрести конкурирующую Gallery, лидирующую на рынке цифровой наружной рекламы.

"ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО "Стинн" 100% уставного капитала ООО "Медиа-1 Аутдор" и одобрила его. Cфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. Таким образом, сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО "Стинн" на едином рынке рекламы. В связи с этим основания для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.

При этом покупатель принял на себя добровольные ограничения, "учитывая озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения, касающиеся указанной сделки".

"Компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. При этом, в случае поступления в службу мотивированных жалоб от участников рынка "Стинн" будет предоставлять ФАС необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней", - сообщила ФАС.

Также в течение квартала после совершения сделки покупатель обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию. "В городах с населением меньше 500 тысяч человек ООО "Стинн" установит цифровые билборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций", - отметили в ведомстве.

В антимонопольной службе пояснили, что при оценке рынка услуг по распространению рекламы ФАС исходит из позиции, что рынок рекламы является единым. "Все рекламные средства стали взаимозаменяемыми, а у рекламодателей есть возможность перераспределять бюджет между рекламными средствами, исходя из цен на размещение рекламы на различных носителях. Такой подход ранее был поддержан судебной практикой", - заявили в ведомстве, отметив при этом, что будут следить за влиянием сделки на рынок рекламы, а также проконтролируют порядок взаимодействия компании-покупателя с контрагентами.

ООО "Гэллэри Сервис" по состоянию на 2021 год на 100% принадлежала ООО "Медиа-1 Аутдор", конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Иван Таврин, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". По итогам 2022 года "Гэллэри Сервис" получила выручку в размере 4,35 млрд рублей (на уровне 2021 года - 4,4 млрд рублей), чистую прибыль 1,7 млрд рублей (годом ранее - 0,84 млрд рублей). По информации самой компании, она владеет порядка 15 тыс. рекламных поверхностей в 40 городах России.

Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в РФ и управляет рекламными конструкциями в 56 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах: "Пулково", "Внуково", Сочи, Владивосток, Южно-Сахалинск. Суммарный охват рекламных конструкций оценивается компанией в более чем 49 млн человек в месяц. По данным ЕГРЮЛ, по состоянию на июнь 2023 года, основным бенефициаром ООО "Русс Аутдор" является ООО "Стинн" бизнесмена Григория Садояна. По итогам 2022 года "Русс Аутдор" получила выручку в 14 млрд рублей (годом ранее - 10,8 млрд рублей), чистую прибыль - 0,82 млн рублей (в 2021 году - 1,3 млрд рублей).

В конце 2021 года Gallery и Russ Outdoor заявили о стратегическом партнерстве.