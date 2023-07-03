Сбербанк снизил ставки по IT-ипотеке на новостройки до 0,9% годовых

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по IT-ипотеке до 0,9% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

"Сбер запускает специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе "Ипотека для IT" на "Домклик" до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, изначальная ставка была ниже 5%. С начала действия программы жилье приобрели почти 8 тыс. айтишников на общую сумму 60 млрд рублей.

С февраля изменились условия по программе. Теперь оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет). Одновременно исключено требование об обязательном получении организацией налоговых льгот. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы компания, в которой трудится потенциальный заемщик, была аккредитована министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах-миллионниках (за исключением Москвы), для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход специалиста должен быть не менее 120 тыс. рублей (ранее - 150 тыс.). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 до 70 тыс. рублей. В Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней - 150 тыс. рублей в месяц.