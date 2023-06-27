В Думе предложили снять с банков обязанность погашать военную ипотеку погибших в ходе СВО

Депутаты считают, что этим должна заниматься "Росвоенипотека"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который уточняет, что в случае гибели военнослужащего в период проведения специальной военной операции (СВО) его обязательство по ипотеке, сформированной в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военных, погасит "Росвоенипотека", сейчас эта обязанность лежит на коммерческих банках.

Документ № 389742-8 размещен в электронной базе данных Госдумы.

Согласно действующему законодательству, в случае гибели военнослужащего при проведении СВО или получении инвалидности I степени его обязательства по ипотеке прекращаются. Возмещение ложится на коммерческие банки. Речь идет о лицах, призванных на военную службу по мобилизации, а также о лицах, принимающих участие в специальной военной операции, такой закон (ФЗ-377) был принят в сентябре 2022 г.

"Необходимо отметить, что принятие ФЗ-377 оказало негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих, так как перенос на банки финансовой нагрузки по погашению кредитных обязательств погибших в ходе СВО участников НИС привел к существенному росту рисков для кредиторов и необходимости формирования дополнительных резервов", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект содержит исключение для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. В случае гибели их обязательство, со дня вступления в силу закона, будет погашать уполномоченный федеральный орган - ФГКУ "Росвоенипотека".

Закон в случае принятия вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. "Во избежание правовых споров относительно действия указанной нормы по кругу лиц и во времени, проект федерального закона уточняет, что действие указанной нормы не распространяется на участников НИС, погибших в ходе СВО до внесения изменений в ФЗ-377, прекращение обязательств таких заемщиков осуществляется кредиторами", - уточняется в законопроекте.