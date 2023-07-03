Российскую "дочку" Pirelli впервые за 11 лет возглавил гражданин России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Пирелли Таир Руссия" назначен Антон Терешин, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Ранее Терешин занимал должность финансового директора Pirelli по России и СНГ.

"Пирелли Таир Руссия" управлялась иностранцами с ноября 2011 года: тогда пост генерального директора занял Андреа Пирондини, в 2012 году его сменил Коста Ардиссоне Карло. В 2013 году пост занял герцог Аостский и Савойский Аймоне ди Савойя Аоста.

В декабре в новогоднем обращении к членам Итальянского монархического союза (Unione Monarchica Italiana) герцог заявил, что возвращается со своей семьей в Италию после почти 30 лет жизни в России.

В марте 2022 года Pirelli приостановила инвестиции в шинные заводы в Воронеже и Кирове за исключением вложений, необходимых для обеспечения безопасности при выполнении операционной деятельности. В 2022 году на Россию приходилось 4% продаж группы и 11% от общей мощности.

Как сообщает сайт Pirelli, концерн имеет 18 производственных площадок в 12 странах, реализует продукцию в 160 государствах. В России заводы компании находятся в Воронеже и Кирове, их производственная мощность - 2 млн и около 6 млн шин в год соответственно.