Pirelli отложила избрание СД из-за проверки акционерного соглашения о полномочиях китайской Sinochem

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Итальянское правительство проводит проверку акционерного соглашения Pirelli & C SpA на соответствие национальным интересам страны из-за притязаний крупнейшего акционера – китайской Sinochem – на бОльшие полномочия. Избрание совета директоров предложено отложить до конца июля, когда, предположительно, закончится проверка, сообщает Pirelli.

Итальянское достояние в руках Китая

150-летняя жемчужина промышленности Италии, известная как "Prada шин", получила акционера из Китая в 2015 году. ChemChina выкупила долю в Pirelli за $7,7 млрд, и уже тогда, по данным Financial Times, "политики и инвесторы опасались, что технология Pirelli будет передана ее новому китайскому акционеру", который теперь является частью государственной химической компании Sinochem.

Напряженность между китайскими и итальянскими акционерами возросла в этом году на фоне решения Италии пересмотреть торговые отношения с Китаем, и, в частности, ее намерений выйти из проекта "Один пояс, один путь" (Италия присоединилась к нему в 2019 году).

В марте 2023 года Sinochem, владеющая 37% долей Pirelli, уведомила Рим о желании пересмотреть акционерное соглашение с Camfin (контролируется инвестиционной компанией Tronchetti Provera, ей принадлежит 14% Pirelli). По данным FT, новое соглашение, в частности, дает китайскому акционеру право назначать девять членов совета директоров вместо восьми, а число членов СД от Camfin сокращается с четырех до трех.

Золотая сила

Проверка акционерного соглашения Pirelli проводится в соответствии с законом о "Золотой силе" (Golden Power), который дает итальянскому правительству право влияния на корпоративные процессы и сделки с долями в стратегически важных компаниях.

По данным Bloomberg, итальянская комиссия рассматривает возможность ограничения права голоса назначенных Sinochem членов правления, а также ограничение обмена информацией о конфиденциальных и стратегических технологиях с ними. FT отмечает, что рассматривается и вариант сокращения доли Sinochem в производителе шин (ранее доля китайского акционера уже сокращалась – во время IPO Pirelli в 2017 году).

FT отмечает, что документы слушаний, с которыми редакция ознакомилась, "показывают, что китайское правительство стремилось взять на себя больший контроль над бизнесом и управленческими решениями". В частности, газета упоминает письмо Sinochem с указанием руководителям Pirelli заранее информировать Пекин о любых встречах с иностранными правительственными и дипломатическими должностными лицами.

Пит-стоп для Pirelli

Неопределенность статуса крупнейшего акционера заставила Pirelli повременить с принятием управленческих решений. Компания созывает собрание акционеров 29 июня, однако включает в повестку дня вопрос о переносе рассмотрения кандидатов в совет директоров компании. Если акционеры поддержат этот пункт, рассмотрение всех последующих вопросов - политики вознаграждения, обновления плана денежного стимулирования и т.п. - будет отложено до следующего собрания.

Компания подчеркивает, что целесообразно отсрочить выдвижение кандидатур в СД до окончания правительственной проверки акционерного соглашения. Предполагаемая дата следующего собрания акционеров – 31 июля: подразумевается, что к этому сроку процедура Golden Power будет завершена.