Pirelli впервые за 31 год сменила CEO

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Многолетний CEO Pirelli Марко Тронкетти Провера покинет свой пост по решению нового состава совета директоров компании; его сменит генеральный менеджер по операциям Андреа Казалучи, говорится в сообщении Pirelli.

При этом Тронкетти Провера сохранит за собой пост исполнительного вице-председателя. Совет директоров также наделил его новыми полномочиями, касающимися общей стратегии компании, контроля за исполнением ее промышленного плана, а также внутренних и внешних коммуникаций, в том числе с акционерами и учреждениями.

В свою очередь, Казалучи будет отвечать в Pirelli за оперативное управление.

Тронкетти Провера пришел в Pirelli в 1986 году в качестве генерального партнера. В 1992 году стал CEO компании. В 2015 году он также занял должность исполнительного вице-председателя.

Казалучи работает в структуре Pirelli около 20 лет, пройдя путь от специалиста по планированию спроса до генерального менеджера по операциям.

Как сообщалось, 31 июля акционеры утвердили новый состав совета директоров из 15 человек на период до 2025 года. Председателем СД назначен глава китайской Sinochem Цзяо Цзянь.

В составе СД девять представителей являются независимыми. Из списка мажоритарных акционеров, представленного Marco Polo International Italy Srl и Camfin SpA, в совет вошли также Марко Тронкетти Провера, Андреа Казалучи, Айхуа Чен, Хайтао Чжан, Цянь Чен, Альберто Браданини, Микеле Карпинелли, Доменико Де Соле, Сяохуа, Фан, Мариса Паппалардо, Грейс Тан. Из них четверо представляют Camfin. Роберто Диачетти, Паола Боромей и Джованни Ло Сторто номинированы миноритарными акционерами.

Избрание совета директоров было перенесено на конец июля в связи с тем, что в марте Sinochem, владеющая 37% долей Pirelli, уведомила о желании пересмотреть акционерное соглашение с Camfin (контролируется инвестиционной компанией Tronchetti Provera, ей принадлежит 14% Pirelli). По данным FT, китайский акционер хотел получить право назначать девять членов совета директоров вместо восьми, а число членов СД от Camfin должно было быть сокращено с четырех до трех.

Решение Sinochem изменить соглашения об управлении с Camfin побудило итальянское правительство вмешаться в соответствии с правилами, разработанными для защиты стратегических компаний от иностранного влияния.