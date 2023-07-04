Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Австралийский ЦБ неожиданно сохранил процентную ставку на уровне 4,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало повышения ставки на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics.

На предыдущем заседании RBA поднял стоимость заимствований на 25 б.п. С мая прошлого года австралийский ЦБ увеличил ставку суммарно на 400 б.п.

Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепляется к доллару и слабо меняется к юаню на старте торгов

Рубль укрепляется к доллару и слабо меняется к юаню на старте торгов

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

"ФосАгро" выплатит промежуточные дивиденды в 264 руб. на акцию

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

UBS хочет покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощи

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });