Австралийский ЦБ неожиданно сохранил процентную ставку на уровне 4,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало повышения ставки на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics.

На предыдущем заседании RBA поднял стоимость заимствований на 25 б.п. С мая прошлого года австралийский ЦБ увеличил ставку суммарно на 400 б.п.

Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.