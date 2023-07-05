Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в июне выросло на 388 тысяч

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в июне 2023 года увеличилось на 388 тысяч, до 25,95 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 610 тысяч, до 43,95 млн.

Сделки на фондовом рынке в июне совершили 2,9 млн человек против 2,8 млн в мае.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло почти на 110 тысяч, до 5,54 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 198 млрд рублей.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в июне и мае 2023 г.:

июнь май Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 25,95 млн 25,56 млн Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 2,9 млн 2,8 млн Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 76 % 80,8 % Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 34 % 30,2 % Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 18,2 % 17,9 % Доля частных инвесторов на срочном рынке 61 % 64,2 % Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,54 млн 5,43 млн Оборот по ИИС по итогам месяца 198 млрд 207,9 млрд Доля операций с акциями в обороте по ИИС 87 % 89,5 % Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 7 % 5,8 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в июне были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции "Газпрома" (18,4%), "ЛУКОЙЛа" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,9%), акции "Яндекса" (5,7%), "Роснефти" (5,4%), "НОВАТЭКа" (4%) и "Магнита" (3,8%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (15,2%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (14%), в активы денежного рынка AKMM (5,9%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (5,4%), в акции компаний – лидеров технологического сектора AKNX (5,2%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (5,1%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (4,8%), в золото GOLD (4,8%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (4%) и фонд на индекс S&P 500 TotalReturnIndexTSPX (3,6%). Торги биржевыми фондами на иностранные активы (TUSD и TSPX) временно приостановлены с 27 февраля.