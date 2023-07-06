Рынок акций США снизился после публикации протокола Федрезерва

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в среду из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня в 2%.

В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Тем временем в среду стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне опустился до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае. PMI сферы услуг снизился до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

Оба индикатора обновили минимумы за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений. Между тем значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, и оба индекса остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

"Появились новые опасения по поводу мировой экономики после данных, указавших на риски для восстановления китайской экономики после пандемии. Кроме того, напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном усиливается", - отметила Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

Цена бумаг американского автопроизводителя Rivian выросла на 4,5% после сообщения о том, что Amazon.com Inc. в ближайшие недели выведет на дороги Мюнхена, Берлина и Дюссельдорфа более 300 электрофургонов Rivian для доставки товаров.

Акции General Motors подорожали на 1,2%. Во втором квартале компания увеличила поставки автомобилей в США на 18,8% - до 691,978 тыс. машин по сравнению с 582,401 тыс. машин за аналогичный период годом ранее.

Капитализация United Parcel Service снизилась на 2,1% из-за проблем в ходе переговоров с отраслевым профсоюзом Teamsters Union по поводу оплаты труда сотрудников. Если стороны не сумеют договориться о повышении зарплат, профсоюз может начать забастовку.

Котировки Microsoft Corp. и Amazon выросли в пределах 0,1%. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила о намерении Белого дома ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам.

В соответствии с предложением Белого дома, владельцам облачных сервисов, включая Amazon и Microsoft, придется запрашивать разрешение правительства на предоставление китайским клиентам облачных услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), отмечают источники.

Акции Wolfspeed Inc. подскочили на 11% на новости, что американский производитель полупроводниковых компонентов заключил 10-летнее соглашение о поставках с японской Renesas Electronics на сумму $2 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,38% и составил 34288,64 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Intel Corp. и 3M Co., подешевевшие на 3,3% и 2,5% соответственно, а лидером роста - бумаги Boeing Co., повысившиеся в цене на 1,1%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,2% - до 4446,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,18% и составил 13791,65 пункта.