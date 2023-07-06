Индекс активности в сфере услуг США в июне обновил 4-месячный максимум

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимальных за четыре месяца 53,9 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Индикатор остается выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в июне поднялся до 55,5 пункта с 52,9 пункта в мае, новых экспортных заказов - до 61,5 пункта с 59 пункта. Индикатор ценового давления в сфере услуг уменьшился до 54,1 пункта с 59,6 пункта.

Подындекс активности предприятий повысился до 59,2 пунктов с 51,5 пунктов месяцем ранее, занятости - до 53,1 пункта с 49,2 пункта.

"Большинство респондентов отмечают, что условия ведения бизнеса остаются стабильными, однако у них есть опасения в отношении инфляции и экономических перспектив", - заявил глава ISM Services Business Survey Committee Энтони Нивс.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Июньский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global и также опубликованный в четверг, уменьшился до 54,1 пункта с 54,9 пункта в мае.