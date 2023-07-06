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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Сбербанк отметил позитивные изменения в расчетах российскими картами в Турции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут расплачиваться российскими банковскими картами в нескольких отелях Турции. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев журналистам.

"Позитивные изменения есть, пока в нескольких отелях будет возможность расплачиваться российскому туристу российской картой, фактически в онлайне. Мы работаем над тем, чтобы этот круг стал существенно шире", - сказал Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

До сентября 2022 года в Турции можно было расплачиваться картой "Мир", а также снимать с нее наличные в терминалах пяти турецких банков. В начале сентября у отдыхающих в Турции российских туристов появились сложности с использованием карты. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных – Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Как пояснили банкиры, эти решения приняты в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Сбербанк Турция
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