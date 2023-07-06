ЦБ РФ обсуждает с банками создание специальных объединений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продолжает обсуждать с банками создание специальных объединений, ряд игроков считают эту идею перспективной, сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ предложил два варианта создания сообществ. Модель "альянс" предусматривает создание малыми банками объединения на паритетной основе: координировать его деятельность будет управляющая компания, создаваемая за счет взносов участников сообщества. При этом участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга.

Альтернативой может стать модель "зонтик". Согласно этому варианту, небольшие банки могут объединяться вокруг крупного банка. При этом банки с базовой лицензией платят банку с универсальной лицензией роялти (как возможная опция - становятся его миноритариями), крупный банк оказывает информационную и бизнес-поддержку небольшим игрокам.

"Что касается банковских объединений, мы обсуждаем с банками. Банкам нужно осознать эту идею. Это в некотором смысле поделиться частью своего суверенитета в обмен на то, что вы можете пользоваться коллективными услугами и сервисами. Не все к этому готовы, хотя моя встреча с банкирами не так давно показала, что некоторые видят эту идею перспективной, но это надо будет им все осмыслить", - сказала Набиуллина.

Она указала, что создание специальных объединений может стать способом выживания небольших банков, которые вынуждены большую долю издержек направлять на обеспечение информационной безопасности и цифровизацию.