Рынок акций РФ в четверг подрос на ослаблении рубля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США и сильной статистики по рынку труда. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, после чего скорректировался; лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа", упали после отсечки дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "Башнефти" и "Группы ЛСР".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2819,6 пункта (+0,5%, максимум сессии – 2837,49 пункта – пик с февраля 2022 г.), индекс РТС – 970,93 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 стоил 91,96 рубля (+0,96 рубля), утром курс поднимался до 93,85 руб./$1.

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