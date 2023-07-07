Денежная база в РФ выросла с 23 по 30 июня на 106,1 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 июня составил 17 998 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 июня денежная база в России равнялась 17 891,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,59%, или на 106,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.