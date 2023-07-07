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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

LG Electronics увеличила выручку во II квартале до рекорда

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics увеличил выручку в апреле-июне 2023 года на 2,7%, до 19,9 трлн вон ($15,2 млрд) - рекорда для второго квартала за всю историю компании, говорится в предварительном отчете LG.

Операционная прибыль компании, согласно ее предварительным оценкам, выросла на 12,7%, до 892,7 млрд вон. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали операционную прибыль LG во втором квартале на уровне 980,74 млрд вон.

"Рекордная выручка обусловлена мерами, принятыми компанией для улучшения структуры бизнеса за счет расширения B2B-сегмента", - говорится в пресс-релизе LG.

В компании при этом отмечают, что сложные глобальные экономические условия и усиление рыночной конкуренции сказались на рентабельности ее операций в минувшем квартале.

Полные результаты за второй квартал LG опубликует позднее в этом месяце.

Акции компании подешевели на 1,8% по итогам торгов в пятницу. Предварительный отчет LG был опубликован после закрытия рынка.

LG Electronics
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