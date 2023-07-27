LG Electronics во II квартале снизил чистую прибыль на 42%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics во втором квартале снизил чистую прибыль на 42% относительно того же периода прошлого года - до 195,3 млрд вон ($153,4 млн), сообщается в отчетности.

Результат не оправдал средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков, составлявший 420,6 млрд вон.

Выручка компании увеличилась на 2,7% и достигла 19,998 трлн вон, что является рекордным показателем для второго квартала.

Операционная прибыль уменьшилась на 6,3% - до 741,9 млрд вон, что оказалось хуже предварительно объявленного в начале июля показателя.

Котировки акций LG повысились на 1% по итогам торгов в четверг. Отчетность была опубликована после закрытия рынка.

Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 9,1% (до 20,3 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 4,3%.