Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,4325 руб./$1 (+18,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях разнонаправленной динамики мировых рынков капитала и немного снижающихся нефтяных котировок. Нацвалюта ожидает новых драйверов, способных дать импульс к движению в ту или иную сторону.

Вместе с тем, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге на прошлой неделе заявления властей, а также рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки продолжают оказывать некоторую поддержку рублю.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила ранее на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - отмечала Набиуллина.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $77,96 за баррель, что на 0,62% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,33 за баррель, что на 0,72% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали данные о состоянии американского рынка труда в июне.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд.

Аналитики Bespoke Investment Group отметили, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,81%, китайский CSI 300 растет на 0,52%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,74%, южнокорейский Kospi снижается на 0,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,2%.