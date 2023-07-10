"Семейная ипотека" впервые опередила "льготную" по объему выдачи за полгода

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число выданных займов по программе "семейной ипотеки" впервые превысило показатели выдачи по "льготной ипотеке" за полугодие, говорится в совместном исследовании "ДОМ.РФ" и Домклик.

"За первое полугодие среднемесячная выдача "Семейной ипотеки" (25,1 тысячи кредитов) впервые опередила выдачу "Льготной ипотеки" (23,1 тысячи)", - говорится в исследовании.

На Сбербанк пришлось более половины всех кредитов.

"В первом полугодии 2023 года по "Семейной ипотеке" выдавался каждый пятый кредит, хотя еще в 2019 году доля программы в общей выдаче не превышала 4%. В течение пяти лет программа гибко изменялась с учетом экономической ситуации, подстраивалась под конкретные нужды российских семей. Ее условия последовательно расширялись: размер займа увеличился, а сумма первоначального взноса, наоборот, уменьшилась", - прокомментировал руководитель Аналитического центра "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

После расширения программы "семейки" с 1 января 2023 года на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми выдачи кратно выросли. Так, во втором квартале 2023 года они достигли квартального максимума - 88,6 тысячи кредитов.

Всего за 5 лет с момента запуска по "семейке" выдано кредитов на общую сумму 2,4 трлн рублей.

По данным Сбера, средний возраст получателя кредита составляет 35 лет. Наибольшей популярностью программа пользовалась у жителей столичных регионов: на Москву и Московскую область пришлось по 11% всех выдач, на Петербург - 8%.

Опрос, проведенный ВЦИОМом и "ДОМом.РФ" показал, что потребность в улучшении жилищных условий испытывают 10,5 из 19 млн семей с детьми. Половина из них планирует сменить жилье в ближайшие 5 лет. 46% россиян репродуктивного возраста откладывают рождение детей по материальным соображениям, в том числе из-за стесненных жилищных условий.