Индекс МосБиржи вырос на 0,4% на старте торгов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,05-0,4%, при этом просел ряд котировок после дивидендных отсечек.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2844,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,05%, до 976,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал на 51 копейку, до 91,76 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+3,6%), ВТБ (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1% "префы"), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), TCS Group (+0,6%), бумаги "Газпрома" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

В понедельник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "Роснефти" (-1,6%), "Татнефти" (-4,2%), "Русгидро" (-2,6%), ПАО "Инарктика" (+1,5%), "ФосАгро" (-1,8%), "КАМАЗа" (-0,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-8,2%), "Нижнекамскнефтехима" (+1% и -1,2% "префы"). Подешевели акции АФК "Система" (-0,5%), "МТС" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно негативным: цены на нефть немного снижаются после уверенного роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Индекс МосБиржи остается немногим ниже сопротивления 2850 пунктов из-за потери рынком импульса к росту на фоне дивидендных отсечек. Долларовый РТС остановил укрепление чуть ниже сопротивления 980 пунктов и в высокой степени зависит от динамики рубля. Индекс МосБиржи в ближайшие дни может протестировать сопротивление 2850 пунктов, в том числе благодаря потенциальному росту акций экспортеров в условиях снижения рубля. Неделя в целом в РФ ожидается спокойной на корпоративные события, в понедельник последний день с итоговыми дивидендами за 2022 год можно будет купить акции "Новороссийского морского торгового порта". За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок, а также состояние экономики Китая, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", на нефтяном рынке формируется растущий тренд - США завершили продажу стратегических запасов и в дальнейшем запланировали, наоборот, покупку нефти для их восполнения. Слабый рубль и восстановление цен на нефть создают благоприятный фон для дальнейшего подъема. Таким образом, в среднесрочном плане значительную часть роста индекса МосБиржи могут обеспечить нефтяники, а также "НОВАТЭК". Тем временем в США повышается вероятность развития коррекции.

В США в минувшую пятницу основные индексы акций снизились на 0,3-0,6% на статданных по рынку труда.

Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд. Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Инвесторы оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении. Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китай. По ее словам, она провела "около 10 часов встреч", в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

"Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономиках наших стран, о финансовых рынках и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и мы договорились проработать их со временем", - сообщила Йеллен.

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после роста на минувшей неделе к максимумам с начала мая. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $78,03 за баррель (+2,6% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $73,42 за баррель (-+2,9% в пятницу).

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.