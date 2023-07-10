"Полюс" одобрил buyback до 30% капитала по 14,2 тыс. рублей за акцию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил программу приобретения до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций), говорится в сообщении компании.

Цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 тыс. 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец для 7 июля).

Исходя из цены выкупа и максимального его объема, затраты на buyback могут составить 579,4 млрд рублей.

В buyback могут участвовать все акционеры, вне зависимости от размера пакета акций, при этом заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Датой отсечки владения акциями будет считаться 7 июля 2023 года.

"Одобрение программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров в долгосрочных перспективах развития компании и фундаментальных показателях ее деятельности. При принятии решения и определении покупной цены совет директоров принял во внимание, среди прочего, отчет независимого оценщика", - говорится в сообщении "Полюса".

Приобретенные акции "будут использованы для финансовых и коммерческих целей "Полюса" и его дочерних обществ, в качестве встречного предоставления для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, в рамках финансирования долгосрочных проектов развития потенциальными инвесторами и для других корпоративных целей", уточнил золотодобытчик.

Выкупать акции будет "дочка" "Полюса" "Полюс Красноярск".

Для финансирования buyback будут использованы как собственные средства на балансе "Полюса Красноярск", так и привлеченные заемные средства.

Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. При этом книга заявок может быть закрыта и раньше при условии достижения лимита книги в 29,99%.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.