Котировки "Полюса" раллируют на новостях о buyback

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки ПАО "Полюс" днем в понедельник раллируют на новостях об утверждении компанией программы выкупа своих акций с премией к рынку.

К 12:07 на "Мосбирже" акции компании дорожали на 8,6%, до 11637,5 рубля - максимума с конца мая 2022 года. Объем торгов превысил 4,52 млрд рублей.

"Полюс" сообщил, что совет директоров компании одобрил программу выкупа до 40 802 741 обыкновенной акции (29,99% акций).

Цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец для 7 июля). Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.