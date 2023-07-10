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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Производитель средств защиты растений FMC сообщил о беспрецедентном спаде продаж

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель средств защиты растений FMC Corp. ухудшил прогнозы выручки и скорректированной EBITDA на второй квартал и весь 2023 год после спада продаж и неожиданного сокращения запасов партнерами, которое стало очевидным лишь ближе к концу мая.

"Ближе к концу мая мы столкнулись с непредвиденным и беспрецедентным сокращением объемов (продаж) в трех из четырех регионов деятельности в условиях резкого снижения уровня запасов партнерами в каналах продаж", - сказал глава FMC Марк Дуглас. При этом потребление продукции компании конечными потребителями осталось на уровне 2022 года.

Сокращение запасов продолжалось до конца второго квартала в Северной и Латинской Америке, а также регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

В результате прогноз квартальной выручки FMC понизила до $1-1,03 млрд с ожидавшихся в мае $1,42-1,48 млрд, скорректированной EBITDA - до $185-190 млн с $350-370 млн на фоне гораздо менее значительных объемов продаж, чем предполагалось. Годовые прогнозы понижены до $5,2-5,4 млрд с $6,08-6,22 млрд и до $1,3-1,4 млрд с $1,5-1,56 млрд соответственно.

Финансовые результаты за второй квартал будут объявлены 2 августа.

Акции FMC дешевеют на 7,7% на премаркете в понедельник.

FMC Марк Дуглас США
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