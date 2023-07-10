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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

"Дружественные" нерезиденты в июне нарастили продажи акций на рынке РФ до максимума с февраля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций в июне, последняя неделя которого ознаменовалась для российского рынка стрессом из-за попытки военного мятежа, заметно активизировали продажи акций.

В отличие от представителей "недружественных" стран, "дружественные" нерезиденты с сентября прошлого года имеют доступ на российский фондовый рынок. В июне они нарастили объемы продаж акций до 3,3 млрд рублей (максимума с февраля) с 0,7 млрд рублей в мае, говорится в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном в понедельник.

Объем продаж в апреле составлял 0,9 млрд рублей, в марте - 1,5 млрд рублей, в феврале - 3,5 млрд рублей, в январе - 2,8 млрд рублей, а в ноябре-декабре 2022 года - 7 млрд рублей. Показатель за октябрь регулятор не публиковал, в сентябре он составлял 0,7 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов акциями в июне вырос до 87,1 млрд рублей с 84,4 млрд рублей в мае.

Основными нетто-покупателями акций в июне оставались физические лица, которые приобрели их на общую сумму 13,1 млрд рублей после 14,9 млрд рублей в мае. Также акции покупали некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств (на сумму 1,4 млрд рублей), при этом в рамках доверительного управления они осуществляли продажи (на сумму 2,6 млрд рублей).

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