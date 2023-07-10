Рубль вечером немного ускорил темпы роста к доллару и евро в рамках коррекции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения в предыдущие сессии.

Курс доллара США составил 90,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 83,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,45 руб./EUR1, подешевев на 90 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 86,43 копейки - до 94,48 руб. Курс китайского юаня опустился на 16,4 копейки - до 12,48 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы роста в основных парах вечером в понедельник в рамках коррекции, начатой в конце прошлой неделе после обновления минимальных отметок с марта-апреля 2022 года. Поддержку рублю продолжают оказывать словесные интервенции представителей российских властей, рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, а также улучшение бюджетных показателей.

"Обзор рисков финансовых рынков" от ЦБ

Экспортеры в июне 2023 года снизили продажу валютной выручки на 22,9% - с $9,1 в мае до $7 млрд (до уровня продаж в апреле), на этом фоне рубль по отношению к доллару США за месяц ослаб на 10,4% (против снижения в мае на 1%), говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - отмечает ЦБ.

"При этом внутриполитические события в конце месяца (23 - 25 июня) оказали незначительное влияние на его месячную динамику", - считает Банк России.

Физлица 24 июня осуществили нетто-покупки валюты через крупнейшие банки на сумму 7,1 млрд рублей, за выходные (24 и 25 июня) - на 6,2 млрд рублей (75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту). За последнюю неделю месяца (с 24 по 30 июня) население купило валюту на 4,1 млрд рублей. В целом за июнь граждане приобрели валюту на 0,3 млрд рублей - при этом покупки происходили на бирже (на 9,2 млрд рублей), а продажи - через крупнейшие банки (на 9,0 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. "Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10% до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля", - говорится в обзоре.

Некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций на фоне ослабления рубля начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые, подчеркивает ЦБ. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. "Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль", - сообщил Банк России.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты в июне незначительно вырос и составил 377 млрд рублей (в мае - 352 млрд рублей).

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Их объемы нетто-покупок снизились в июне до 400 млрд рублей (в мае - 449 млрд рублей).

Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по уточненным данным Федерального казначейства, был исполнен с дефицитом 3,029 трлн рублей, что меньше предварительной оценки Минфина в 3,411 трлн рублей.

Ранее также в сторону уменьшения было уточнено исполнение бюджета в январе-апреле - до 3,049 трлн рублей с 3,424 трлн рублей. Исходя из новых данных, в мае был профицит в размере 20 млрд рублей.

Оценка исполнения бюджета в первом квартале также уточнялась - до 2,086 трлн рублей с 2,4 трлн рублей (таким образом в апреле был дефицит в размере 963 млрд рублей).

В Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности РФ на фоне ослабление рубля, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе Песков заявил, что колебания курса рубля не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели. Также Песков указывал, что "как правило, в повышении (курса валют - ИФ) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас".

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге в четверг.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Комментарии экспертов

"На прошедшей неделе курс рубля продолжил снижаться к основным валютам: пара "доллар-рубль" торговалась выше 91 руб./$1. В понедельник значительных изменений не наблюдается. Большинство экономистов по-прежнему уверены, что в среднесрочной перспективе рубль должен быть крепче, исходя из параметров торгового баланса. Причинами резкого локального снижения курса могут быть сложности с возвратом выручки у ряда экспортеров, а также увеличившийся отток капитала по финансовому счету. ЦБ и правительство не проявляют беспокойства по поводу текущего ослабления рубля, но, на наш взгляд, могут вмешаться в случае резких скачков курса. Регулятор может прибегнуть к дополнительным мерам регулирования курса, например, обязать экспортеров увеличить реализацию валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Рубль в понедельник поначалу дешевел, но незадолго до старта основной сессии перешел к активному укреплению. Правда, вскоре российская валюта сдала позиции, но после непродолжительной консолидации ускорила восходящую динамику, выйдя в хороший плюс. Рубль после стабилизации последних двух сессий перешел к развитию восходящей коррекции, пытаясь отыграть часть больших потерь предыдущих нескольких недель. Этому способствует отсутствие нового негатива, а также улучшение ситуации на рынке нефти, которое вскоре способно увеличить экспортную выручку и поступление иностранной валюты в страну", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок лишь слегка снижаются вечером в понедельник. Трейдеры ждут ключевых данных о предложении на этой неделе, указывает MarketWatch.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США во вторник опубликует ежемесячный прогноз по нефти. В четверг новые отчеты по нефтяному рынку представят ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве составляет $78,5 за баррель, что на 0,01% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,03% и составили $73,8 за баррель.

Саудовская Аравия ранее сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн баррелей в сутки.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 июля на 19,48 копейки, до 91,4931 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,66 копейки, до 100,4155 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 29,47 копейки по отношению к пятнице и составил 91,3603 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 29,01 копейки и составил 91,2857 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 356,169 млн, из которых $347,754 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 008,415 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 60,39 копейки, до 100,4108 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 35,97 копейки, до 100,1908 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR521,709 млн, из которых EUR95,114 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" опустилась в пятницу на 2 базисных пункта - до 7,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,32% годовых, версия на 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт - до 7,31% годовых, версия на 6 месяцев также осталась на прежнем уровне - 7,34% годовых.