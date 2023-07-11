"Мосбиржа" запустила валютно-процентный своп с фиксированной ставкой в юанях

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) "Московской биржи" стал доступен валютно-процентный своп с фиксированной ставкой в китайских юанях на сроки от трех дней до пяти лет, сообщила торговая площадка.

Такой инструмент позволяет участникам ограничивать влияние обменных курсов и снижать затраты на финансирование в иностранной валюте.

Сейчас на рынке СПФИ "Мосбиржи" также доступны валютные своп-контракты, поставочные и расчетные форварды в китайских юанях сроком от трех дней до пяти лет.

На рынке СПФИ обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом.