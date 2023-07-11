Сальдо текущего счета платбаланса в РФ в июне, предварительно, ушло в минус впервые за 3 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в июне 2023 года, по предварительной оценке, перешло в область отрицательных значений, его дефицит составил $1,4 млрд, следует из данных Банка России.

ЦБ объясняет это в том числе действием сезонного фактора - объявлением российскими компаниями дивидендов. "Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта", - отмечает Банк России.

Отрицательное сальдо счета текущих операций за месяц последний раз (по доступным открытым данным, за 2022 год ЦБ помесячную динамику не публиковал) наблюдалось три года назад. В августе 2020 года дефицит составлял $1,4 млрд, в июне 2020 года - $4,4 млрд.