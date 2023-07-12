"СИБУР" построит производство по выпуску 570 тыс. т полипропилена в Тобольске

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мощность нового производства "СИБУРа" по выпуску полипропилена в Тобольске составит 570 тыс. тонн. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава компании Михаил Карисалов.

"Здесь, в Тобольске, уже реализуется проект ДГП-2, 570 тыс. т полипропилена будет добавлено в общую копилку производства в нашей стране. В 2026 году, думаю, работы будут закончены, с 2027 года Россия, "СИБУР" получит еще одну мощность, а потребители – дополнительный полипропилен", - сказал он.

Карисалов заметил, что для данного проекта будет использоваться уже имеющееся на заводе сырье (пропан). "Проект дегидрирования пропана и строительство мощности полипропилена в Тобольске позволит все оставшееся у нас там свободное углеводородное сырье окончательно перестать экспортировать и связать в дополнительные новые марки полипропилена", - пояснил глава "СИБУРа".

Таким образом, сказал Карисалов, "в портфеле "СИБУРа", если не брать проработку международных проектов, реализация проектов в Татарстане, на Дальнем Востоке, в Тобольске, на горизонте 3-5 лет позволит добавить около 4-4,5 млн т полимеров, почти удвоить наши мощности".

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что "СИБУР" планирует вложить $2,5-3 млрд в проект по производству полипропилена в Тобольске.

"Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнеров", - отметил Моор.

Ранее сообщалось, что "СИБУР" вынес на общественные слушания проект, который предполагает строительство установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использования уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры тобольской площадки.

Проект будет реализовываться в рамках заключенного соглашения между компанией и Минэнерго РФ о модернизации действующих и создании новых мощностей. Такое соглашение позволит получать обратный акциз.

ООО "Запсибнефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). В 2020 году комплекс вышел на проектную мощность.

На площадку "Запсибнефтехима" в Тобольске поступает широкая фракция углеводородов (ШФЛУ), получаемая после переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) от нефтяников и "жирного" газа от газовых компаний. ШФЛУ на газофракционирующей установке разделяется на несколько продуктов, в частности, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Так, получаемый пропан "СИБУР" перерабатывает в пропилен, а затем полипропилен.