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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Goldman Sachs и другие инвесторы купят платформу онлайн-обучения Kahoot за $1,73 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов во главе со структурой Goldman Sachs Group договорился о покупке норвежской платформы онлайн-обучения Kahoot за 17,2 млн норвежских крон ($1,73 млрд), сообщает Kahoot.

Фонды прямых инвестиций Goldman Sachs Asset Management, а также компании General Atlantic FT B.V., KIRKBI Invest A/S, Glitrafjord AS и ряд других инвесторов через специально созданную структуру Kangaroo BidCo AS выплатят акционерам Kahoot по 35 крон за бумагу.

Совет директоров норвежского сервиса (без учета членов с конфликтами интересов) единогласно рекомендовал акционерам принять соответствующее предложение.

Сделка может серьезно помочь Kahoot на пути к статусу ведущей образовательной платформы мира, отметил председатель ее совета директоров Андреас Ханссон.

Kahoot представила предварительные результаты за второй квартал: ее выручка выросла на 14% в годовом выражении и превысила $41 млн, а скорректированная EBITDA увеличилась на 60%, до $11 млн.

Акции Kahoot дорожают на 10,1% на торгах в пятницу, до 34,4 кроны за штуку. За последний год капитализация фирмы взлетела на 86,2%, до 15,69 млрд крон.

Goldman Sachs Kahoot Андреас Ханссон Норвегия Kangaroo BidCo AS
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