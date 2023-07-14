ЦБ снизил лимит аукциона месячного репо с 1,5 трлн рублей до 100 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снизил лимит для аукциона месячного репо 17 июля до 100 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Лимит был поднят со 100 млрд рублей до 1,5 трлн рублей для аукциона 7 ноября 2022 года, впервые с марта 2021 года.

Увеличение предложения ликвидности со стороны регулятора в ноябре произошло на фоне активизации размещения Минфином ОФЗ (за три аукционных дня в конце октября и начале ноября было привлечено 394,5 млрд рублей, в 2,6 раза больше объявленного квартального плана размещений гособлигаций в 150 млрд рублей). До конца 2022 года финансовое ведомство обеспечило высокий спрос со стороны инвесторов предложением облигаций с плавающей ставкой и разместило за квартал бумаг на 3,143 трлн рублей, превысив план квартала в 21 раз.

Тогда глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Минфин будет использовать ОФЗ как основной инструмент для покрытия разрывов между доходами и расходами бюджета, пока это позволяет рынок. Рекордные привлечения средств на рынке госзаимствований позволили Минфину в начале 2023 года производить авансовое ускоренное финансирование расходов.

ЦБ РФ сохранил 1,5-триллионный лимит для декабрьского и январского аукционов, после чего началось постепенное его снижение до 1 трлн рублей на аукционах в феврале и марте, 900 млрд рублей в апреле, 600 млрд рублей в марте и 300 млрд рублей в июне.

Ситуация на рынке в конце 2022 года напомнила ситуацию конца 2020 года. Тогда также ЦБ повысил лимит для аукционов месячного репо до 1,5 трлн рублей и сохранял его до конца марта 2021 года. Одновременно Минфин на фоне высокого дефицита бюджета из-за COVID-19 резко с сентября увеличил объем размещения ОФЗ на аукционах, пользуясь высоким спросом со стороны крупнейших российских банков. Тогда в октябре-ноябре были размещены бумаги на 2,3 трлн рублей.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя ситуацию осенью 2020 года, отмечал, что деньги, которые Минфин привлекает через ОФЗ, довольно быстро возвращаются обратно в банковскую систему и экономику в форме расходов.

"Безусловно, есть некоторое несовпадение этих графиков. Традиционно государственные инвестиционные расходы в большей степени оплачиваются в последние недели года, и какие-то колебания краткосрочные в структурном профиците ликвидности в связи с этим могут происходить в ближайшие два-три месяца. Но какого-то устойчивого и долгосрочного последствия для структурного баланса ликвидности в банковском секторе от этих операций точно не будет, ровно потому, что эти деньги возвращаются в экономику", - говорил он.