В S&P Global отметили растущую привлекательность АТР для спотовых поставок СПГ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Растущий разрыв между ценами на газ в Европе и Азии делает более привлекательным рынок АТР для продавцов спотовых партий сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global.

Рассчитываемый S&P Global Platts спотовый СПГ-индекс JKM 13 июля составил $381 за тысячу кубометров ($10,685/MMBtu), что на 25% выше текущих котировок на эталонном европейском хабе TTF. При этом августовские контракты на поставку СПГ на Северо-Запад Европы оцениваются в $307 за тысячу кубов ($8,599/MMBtu). При этом отмечается, что разница в ценах индексов различных регионов может объясняться разными датами поставки с учетом более длительного пути до Азии и больших расходов на доставку.

S&P Global оценивает для второго полугодия 2023 года чистую премию в цене газа со стороны Азии по отношению в Европе в $5 на тысячу кубометров ($0,145 /MMBtu) с учетом фрахта и доставки.

При этом, несмотря на теоретическую возможность получения выгоды от арбитража между рынками, собеседники S&P Global отмечают, что воспользоваться этим шансом могут только те, у кого есть доступ к фрахту. При этом участники рынка отмечают, что дефицит транспортных мощностей будет ослабевать по мере проведения плановых остановок на СПГ-заводах в США.