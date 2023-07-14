В Эстонии грузоперевозки по железной дороге в I полугодии упали на 36%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Грузоперевозки по инфраструктуре Eesti Raudtee ("Эстонская железная дорога") в январе-июне 2023 года составили 2,8 млн тонн, что почти на 36% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил BNS руководитель пресс-службы предприятия Пауль-Хенри Середа.

Самыми крупными группами грузов были горючий сланец, насыпные грузы и минеральное топливо, отметил он.

На долю местных перевозок пришлось около 1 млн тонн грузов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Транзитные перевозки составили 1,4 млн тонн (снижение в 2,2 раза).

Контейнерные перевозки составили 14 696 TEU (снижение в 2,2 раза).

Пассажирскими поездами по эстонской желдороге перевезено почти 3,3 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее.

Eesti Raudtee с 2009 года является государственным предприятием. Сейчас в составе компании только ж/д инфраструктура и подразделения по управлению движением. Компания обслуживает свыше 1,2 тыс. км железных дорог, 61 станцию и 131 пассажирскую платформу.