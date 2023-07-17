ЦБ РФ предупредил профучастников о потенциальных рисках на финрынках Азии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банк России обозначил потенциальные риски для российских профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые в условиях санкций Запада переориентируются на страны Азии. Соответствующее письмо департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ направил в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).

Выявленные регулятором риски связаны с особенностью права и финансовых инструментов в азиатских странах.

В частности, Банк России выделяет кастодиальный риск, связанный с тем, что в ряде стран Азии используется англо-саксонская правовая система и характерные для нее правила учета ценных бумаг. Иностранный финансовый посредник, осуществляющий учет ценных бумаг в такой юрисдикции, действует в условиях относительного права, а не абсолютного, как в России. Таким образом, при банкротстве посредника ценные бумаги, которыми управлял российский профучастник, подлежат включению в конкурсную массу обанкротившегося.

Еще один риск связан со сложной структурой финансовых инструментов в странах Азии. Не все из них могут быть признаны ценными бумагами или производными финансовыми инструментами по российскому праву, отмечает ЦБ.

Регулятор также указывает на возможность ограничений оборота фининструментов и активов, а также сделок и деловых контактов по религиозному, культурному, национальному или иному признаку. В связи с этим инвестиции в данных юрисдикциях сопряжены с риском их утраты по любому непредвиденному обстоятельству, которые в большей части непредсказуемы для российских управляющих и учредителей, предупреждает ЦБ.

Эти риски могут иметь место и в случае управления активами инвестиционных фондов, а также при учете прав по таким активам в инфраструктуре на территории России, замечает регулятор.

ЦБ просит финансовых посредников учитывать такие риски при работе на иностранных рынках и информировать о потенциальных рисках клиентов.