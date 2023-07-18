Рубль незначительно меняется к доллару и немного слабеет к юаню

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доллар США меняется незначительно, юань слегка растет на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не показывает заметной динамики в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,05 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 62,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник утром демонстрирует слабые колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Нацвалюта находится под "покровительством" сырьевого фактора, но попытки роста на оптимизме нефтяного рынка сдерживает слабый спрос на рисковые активы. Кроме того, участники валютного рынка на этой неделе при отсутствии явных стимулов к движению, скорее всего, не будут предпринимать активных действий в ожидании заседания Банка России.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне. Это один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля заявляла, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

Цены на нефть перешли к росту после просадки на данных о слабых темпах подъема экономики Китая. Во втором квартале рост экономики КНР составил 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали 6,9%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $78,75 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,36 за баррель, что на 0,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает негатив: китайский CSI 300 уменьшился на 0,30%, японский Nikkei 225 почти стабилен, снижаясь всего на 0,03%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,23%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,54%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,37%.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года). Dow Jones завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся в США сезоне корпоративной отчетности. В том числе на этой неделе опубликуют квартальные результаты такие крупные банки и компании, как Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Tesla и Netflix Inc.