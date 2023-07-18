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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Розничные продажи водки в РФ в I полугодии сохранились на уровне 2022 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в РФ в первом полугодии этого года сохранилась на уровне соответствующего периода прошлого года и составила 36,7 млн дал (декалитров), сообщает Росалкогольрегулирование.

Продажи коньяка увеличились на 10% до 6,4 млн дал. Всего спиртных напитков продано 55,3 млн дал, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 18,6% до 8,4 млн дал.

Тихих вин продано 26,9 млн дал, рост составил 4,5%. Продажи игристых (шампанских) вин выросли на 9,1% до 8,8 млн дал, плодовых – на 18,8% до 6,1 млн дал. Но наибольшие темпы роста продаж отмечены в секторе ликерных вин – до 593,7 тыс. дал с 278,1 тыс. дал год назад (в 2,1 раза).

Всего в первом полугодии было реализовано 107,4 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также реализации алкоголя в общепите), что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольрегулирование
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