Charles Schwab сократил выручку на 9% во II квартале

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. во втором квартале сократила выручку и чистую прибыль, но ее доходы и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,3 млрд, или 64 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или 87 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль равнялась 75 центам против среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 71 цента.

Выручка Charles Schwab в минувшем квартале снизилась на 9% и составила $4,66 млрд. Эксперты в среднем оценивали этот показатель в $4,61 млрд.

Объем активов клиентов Charles Schwab на конец второго квартала составлял $8,02 трлн. Число активных брокерских счетов за квартал увеличилось на 1%, почти до 34,4 млн, чистый приток средств во втором квартале составил $72 млрд.

Капитализация Charles Schwab с начала 2023 года упала на 29,6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 17,8%.