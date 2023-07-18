Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Charles Schwab сократил выручку на 9% во II квартале

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. во втором квартале сократила выручку и чистую прибыль, но ее доходы и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,3 млрд, или 64 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или 87 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль равнялась 75 центам против среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 71 цента.

Выручка Charles Schwab в минувшем квартале снизилась на 9% и составила $4,66 млрд. Эксперты в среднем оценивали этот показатель в $4,61 млрд.

Объем активов клиентов Charles Schwab на конец второго квартала составлял $8,02 трлн. Число активных брокерских счетов за квартал увеличилось на 1%, почти до 34,4 млн, чистый приток средств во втором квартале составил $72 млрд.

Капитализация Charles Schwab с начала 2023 года упала на 29,6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 17,8%.

Charles Schwab США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

"АЛРОСА" начнет добычу на восстановленном руднике "Мир" в 2032 году

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимум 42,4 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });