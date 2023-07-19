"Газпром" хочет проверить наличие запасов газа под угольными горизонтами в Кузбассе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" намерен проверить наличие запасов газа в глубоких горизонтах под залежами угля, сообщил заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов на заседании комитета

"Есть гипотеза, что под углем находятся газовые месторождения. Сейчас с "Газпромом" ведем работу, чтобы пробурить глубокие скважины. Задача - проверить, есть ли там скопления газа. Потому что, если мы найдем скопления газа, то это будет новая эпоха в сфере угледобычи", - сказал депутат.

Еще одной задачей работы газовиков в угледобывающих регионах он назвал заблаговременную дегазацию угольных залежей.

"Главное, это безопасность, чтобы люди не погибали", - добавил Исламов.

По его словам, сейчас эксперты выясняют, "насколько добыча угольного метана будет влиять на безопасность и эффективность последующей добычи угля из этих месторождений". На этой неделе в Минэнерго прошло совещание по этому вопросу.

Единственная компания, которая ведет добычу метана в Кузбассе и в России, - ООО "Газпром добыча Кузнецк", дочерняя компания "Газпрома".