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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Сбербанк отмечает сохранение высоких темпов прироста средств физлиц в июле

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает сохранение высоких темпов прироста средств физлиц в июле, ждет продолжения увеличения этого показателя до конца 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее сообщалось, что средства физлиц в Сбербанке в июне выросли на 3,7% - до 19,9 трлн рублей. В мае этот показатель увеличился на 2,1%, в апреле - на 2,2%, в марте - на 2%, в феврале - на 2,5%, в январе наблюдалось его сезонное снижение на 4,7%.

"Наши клиенты предпочитают сберегать в российских рублях - мы фиксируем рост накоплений и прогнозируем, что он будет продолжаться до конца года", - сказал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков, слова которого приводятся в сообщении.

Банк подчеркнул, что портфель рублевых пассивов населения превысил 20 трлн рублей.

В валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро. Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет 8%, отмечает банк.

Сбербанк
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