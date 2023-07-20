Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,02-0,2%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,2%, лидируют в росте акции "Норникеля".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2944,07 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1016,92 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 91,23 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+2,2%), "Северстали" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-2,4%), "АЛРОСА" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг ожидается боковое движение индекса МосБиржи, причем вполне допускается небольшой "минус" по итогам дня. "Вчерашний откат произошел на сниженных объемах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом с ближайшей поддержкой 2905 пунктов по индексу Мосбиржи. Долларовый индекс РТС, в то же время, скорее всего получит сдержанный импульс к росту благодаря позитивной коррекции рубля. Западные фондовые площадки может ждать день фиксации прибыли из-за более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов Netflix, IBM и Tesla. Цены на нефть при этом находятся в краткосрочной нерешительности ввиду перспективы увеличения предложения из Венесуэлы.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока не готов уйти в глубокую коррекцию.

"Настораживающим фактором является покупка отставших от роста рынка акций. В частности, лучший результат среди высоколиквидных акций продемонстрировали накануне бумаги "Норникеля", которые с осени прошлого года торговались в боковике, а сейчас пытаются закрепиться выше его верхней границы. Огромный спекулятивный спрос был на ряд малоликвидных акций энергетиков, также подросли акции МТС и "Ростелекома", которые ранее многими рассматривались как защитные бумаги. Это говорит о том, что большинство инвесторов уже опасается покупать акции "широким фронтом", пытаясь найти на рынке точечные идеи. Однако и для полноценной коррекции рынок пока не созрел, для нее просто нет поводов", - считает эксперт.

"Нефть Brent не смогла удержаться выше $80 за баррель, однако взгляд на рынок сохраняется позитивный. Таким образом, внешний фон утром в четверг можно охарактеризовать как нейтральный. Соответственно, пока не ждем сильных движений индекса МосБиржи", - заключил Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,46 за баррель (+0,01% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,31 за баррель (-0,1% и -0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.