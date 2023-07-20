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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Сбербанк создаст IT- подразделение в Индии

Сбербанк создаст IT- подразделение в Индии
Фото: Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк формирует IT- подразделение в Индии, филиал кредитной организации получил разрешение Резервного банка Индии на его создание в Бангалоре.

Как говорится в сообщении банка, в IT-офисе будет размещен собственный центр обработки данных (ЦОД) кредитной организации.

"Бангалор часто называют "индийской кремниевой долиной", символично, что в этом городе Сбер реализует международный IT-проект. Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов", - сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приведены в сообщении.

Филиал Сбербанка в Нью-Дели (Индия) работает с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг. Офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий, отмечает банк.

Сбербанк осенью 2022 года получил разрешение регулятора Индии на открытие второго филиала в Индии – в Мумбаи.

Сбербанк Индия Бангалор Нью-Дели Мумбаи
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