Минсельхоз допустил снижение рентабельности сельхозпроизводства в 2023 году до 16%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рентабельность сельхозпроизводства в РФ в 2023 году может снизиться до 16% с 20% в 2022 году (оба показателя - с учетом субсидий), сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.

"По итогам 2022 года рентабельность снизилась и составила 20% с учетом субсидий. В этом году мы наблюдаем, что цена на зерно до сих пор сохраняется невысокой, поэтому мы предполагаем, что рентабельность будет ниже – на уровне 16%, - заявила замминистра. - Посмотрим, как будет цена себя вести до конца года, у нас есть еще полгода фактически".

При этом она отметила, что еще одним фактором падения рентабельности в отрасли является рост заработной платы. "Рост заработной платы тоже влияет на конечный результат. А рост идет, и это связано с конкуренцией (с другими отраслями - ИФ), с тем, что кадров на селе становится меньше", - сказала она.

Фастова напомнила, что рост сельхозпроизводства в прошлом году составил 10,2%. За пять месяцев этого года – 3% против 7% год назад. Снижением темпов роста в этом году, по ее словам, "ожидаемая ситуация, поскольку такими темпами, как были в прошлом году, год к году расти невозможно".

В то же время производство в пищевой отрасли за пять месяцев выросло на 5,3% (на 0,4% за весь 2022 год) против 1,6% год назад. "Это нас радует, потому что мы понимаем, что надо развивать переработку, это наша добавленная стоимость", - сказала она.