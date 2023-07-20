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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

НДС на детские автосиденья и товары для ухода за детьми снизится до 10%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень детских товаров, на которые в два раза - до 10% будет снижен налог на добавленную стоимость, в него вошли детские автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в апреле с такой уменьшенной ставкой НДС была разрешена продажа детских кроваток.

"Льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества", - сказал премьер.

Подготовленный документ, отметил Мишустин, "позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что, в том числе, создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные и необходимые им товары".

Михаил Мишустин НДС Правительство
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