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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Международные резервы РФ с 30 июня по 7 июля выросли на $0,7 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 июля составили $583,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 30 июня международные резервы равнялись $582,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России ЦБ РФ
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