ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, базовый прогноз - повышение на 50 б.п.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100 б.п.

Банк России не менял ключевую ставку уже шесть заседаний подряд. Сейчас она составляет 7,5%.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила в начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Заседание совета директоров ЦБ в пятницу будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 31 июля.

Годовая инфляция в РФ, как следует из данных Росстата, на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

"Рост инфляционных ожиданий - еще один аргумент в пользу повышения ключевой ставки в эту пятницу, при этом текущий рост не дает однозначного сигнала о потенциальном шаге повышения ставки. Наш базовый сценарий - 50 б.п., но мы не исключаем повышения ставки вплоть до 100 б.п.", - говорится в обзоре экономистов "Ренессанс Капитала".

К росту инфляционных ожиданий населения в июле могли привести ослабление рубля и удорожание ряда товаров, полагают аналитики Райффайзенбанка. "На наш взгляд, наблюдаемая динамика инфляционных ожиданий не является критичным отклонением от тренда и не должна стать сюрпризом для ЦБ... С учетом этого, мы полагаем, что публикация этой статистики не должна сместить настрой регулятора в более ястребиную сторону, хотя повышение инфляционных ожиданий безусловно будет упомянуто среди проинфляционных рисков. Мы ожидаем, что регулятор будет рассматривать варианты повышения ставки до 100 б.п., но остановится на 50 б.п. (до уровня 8%)", - пишут эксперты в обзоре.

Экономисты Альфа-банка соглашаются, что повышение ставки в пятницу сразу на 100 б.п. не будет рассматриваться регулятором как базовый сценарий. Они отмечают, что, несмотря на существенный рост инфляционных ожиданий в июле, их уровень "всего лишь вернулся к уровню мая 2023 года (10,8%)". Эксперты по-прежнему прогнозируют повышение ставки 21 июля на 50 б.п.

Аналитики инвестбанка "Синара" тоже не пересматривали прогноз по ставке ЦБ после публикации данных об инфляционных ожиданиях. "Наш базовый сценарий - повышение ставки на 50 б.п., но возможен и более широкий шаг. Инфляционные риски пока не материализовались, но ослабление рубля и весьма быстрое восстановление экономики могут подвигнуть регулятора к ужесточению ДКП", - отмечают эксперты.

Экономисты BCS Global Markets тоже ждут шага повышения ключевой ставки в 50 б.п. и сохранения "жесткого" сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Основной акцент, по их мнению, будет сделан на возможном усилении инфляционного давления из-за ситуации на рынке труда (безработица в РФ на исторически минимальном уровне) и повышенных госрасходов. Повышение ставки может рассматриваться регулятором как способ немного стабилизировать курс рубля, считают аналитики.

"Озабочен ли ЦБ ускорением инфляции? Безусловно! Намекают ли его оценки на готовность к решительным действиям? Вопрос! Мы, скорее, трактуем все это как аргумент в пользу нашего прогноза повышения ставки на 50 б.п. (нежели 75-100 б.п.) вкупе с сохранением "ястребиного" сигнала на сентябрь в привязке к макроданным и бюджетным параметрам на 2024-2026 годы", - отмечают эксперты "ЛокоИнвест".

Аналитики Промсвязьбанка ждут повышения ставки на 50 б.п. По их мнению, более умеренного шага будет недостаточно, так как долговой и денежный рынки уже заложили в котировки повышение на 50 б.п. Для повышения ставки на 75-100 б.п., по их мнению, оснований пока недостаточно (этот прогноз эксперты дали до публикации данных по инфляционным ожиданиям).

ЦБ в ближайшую пятницу будет рассматривать возможность повышения ключевой ставки в диапазоне 50-75 б.п. и сделает выбор в пользу шага в 50 б.п., ужесточив риторику, считают эксперты Россельхозбанка. Они отмечают, что повышение ставки именно таким шагом в значительной степени уже учтено рынком ОФЗ.

Аналитики Совкомбанка, банка "Русский стандарт" и "МКБ Инвестиции" прогнозируют повышение ставки ЦБ 21 июля на 50 б.п.

Определить траекторию ставки ЦБ может динамика рубля, отмечают экономисты Газпромбанка. "Пока для заседания 21 июля остается диапазон сценариев повышения от 25 б.п. до 75 б.п., причем сохранение рубля на текущих уровнях смещает наши ожидания к его верхней границе", - пишут эксперты в обзоре.

Банк России в пятницу может повысить ставку на 100 б.п., считают экономисты Sber Investment Research. "Комментарии ЦБ уже на июньском заседании указывали на то, что регулятор будет выбирать между повышением ставки на 50 б.п. и 100 б.п. в июле. С тех пор инфляционные риски повысились из-за изменения курса рубля, ускорения помесячной инфляции и усиления ожиданий рынков относительно роста ставок в США в этом году. Поэтому повышение ставки на 100 б.п. в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения", - отмечают эксперты.