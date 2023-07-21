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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Сбербанк вслед за решением ЦБ с 24 июля повысит ставки по вкладам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 24 июля повысит ставки по вкладам, максимальная составит 10%. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - приводит пресс-служба слова Царёва.

Сейчас максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 9,5%.

ВТБ тоже заявил о планах повысить ставки по вкладам вслед за решением ЦБ. Максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов банк предполагает увеличить также на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 10% (дата повышения пока не определена).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение об изменении ключевой ставки, повысив ее на 100 б.п. – до 8,5% годовых.

Сбербанк ЦБ РФ
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