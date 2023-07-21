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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 июля снизится на 10,2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 26 июля составит 2 712,1 руб. за тонну против 3022,6 руб. неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, снижение составит 10,2%.

На ячмень пошлина восьмую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - понизится до 1598,6 руб. с 1923,2 руб. за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $230,6 за тонну на пшеницу ($233,3 неделей ранее), $170,2 - на ячмень ($170,7), $200,6 - на кукурузу ($203,8).

Как сообщалось, с июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз РФ
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