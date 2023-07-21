ЦБ увеличит уставный капитал дочерней IT-компании на страховом рынке АО "НСИС"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 21 июля принял решение об увеличении участия в уставном капитале 100%-ной "дочки" Банка России – АО "Национальная страховая информационная система" ("НСИС") – оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщает регулятор. Размер, до которого увеличивается уставный капитал, не раскрывается, пояснили в ЦБ.

"Увеличение участия в уставном капитале АО "НСИС" позволит обеспечить финансирование затрат на развитие ИТ-системы АО "НСИС", обеспечивающей хранение всех сведений по договорам автострахования, а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций", - приводится в сообщении ЦБ комментарий регулятора.

Как сообщалось, Банк России учредил АО "Национальная страховая информационная система" с уставным капиталом в 656 млн рублей в апреле этого года, гендиректором НСИС назначен Николай Галушин (до этого момента - глава общества взаимного страхования "Ростеха" - ИФ).

Информационная страховая "дочка" ЦБ будет действовать на основании федерального закона, который был принят в конце прошлого года. В соответствии с законом НСИС должна быть готова принимать информацию от страховщиков к 1 апреля 2024 года, а с 1 октября 2024 года нести ответственность за информационный обмен между всеми пользователями информационной системы. Задача этого периода – информационный обмен по моторным видам страхования (ОСАГО, каско, добровольное страхование ответственности), а также по страхованию жилья. В дальнейшем информационная система будет наполняться данными о договорах по всем остальным видам страхования. В законе зафиксировано, что деятельность оператора не распространяется на обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное страхование военнослужащих. На все остальные виды страхования деятельность оператора распространяется.

НСИС станет оператором федеральной автоматизированной системы в РФ, которому будут поэтапно переданы существующие IT-базы страховщиков, в первую очередь большая часть базы Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО, при этом некоторые модули, необходимые для работы союза, останутся в распоряжении РСА.

Как сообщалось ранее, предполагается, что созданные коммерческими страховщиками за свой счет IT-базы будут выкуплены новым оператором.

Согласно распоряжению правительства, опубликованному в начале июня, участниками информационного обмена с АО "НСИС" станут 13 государственных органов. В том числе Минцифры, МВД, ФТС, Минобороны, Минсельхоз, ФНС, Минстрой, МЧС, Росреестр, Минфин, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ, Банк России.

Комментируя "Интерфаксу" в начале июля этого года процесс создания компании и ее планы, зампред Банка России Владимир Чистюхин напомнил: "Предполагалось, что база АИС-страхование со временем должна стать огромной базой, центром оценки страховых рисков по всем направлениям. Другое дело, что начинать мы должны с ОСАГО, и мы это делаем. Как дальше будет развиваться этот фактически риск-офис, покажет время и наши возможности".