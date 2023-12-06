ЦБ увеличил уставный капитал дочерней страховой информсистемы НСИС в 10 раз

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банк России увеличил уставный капитал 100%-ной дочерней компании - АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС") в 10 раз - с 656, 607 млн рублей до 6,55 млрд рублей, согласно данным ЕГРЮЛ.

В НСИС подтвердили "Интерфаксу", что компания "завершила процедуру эмиссии дополнительных акций общества", были зарегистрированы изменения в уставе АО "НСИС" "с новым размером уставного капитала по итогам эмиссии. Новый устав выложен в Битрикис в разделе "Учредительные документы", дополнили в НСИС.

Информационная страховая "дочка" ЦБ действует на основании федерального закона, который был принят в конце 2022 года. Банк России учредил АО "Национальная страховая информационная система" в апреле 2023 года, компания проходит стадию становления. В соответствии с законом, НСИС должна быть готова принимать информацию от страховщиков к 1 апреля 2024 года, а с 1 октября 2024 года нести ответственность за информационный обмен между всеми пользователями информационной системы. Информационная база Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО по согласованию сторон и в рамках договора уже передана НСИС.

В начале июня 2023 года правительство определило, что участниками информационного обмена с АО "НСИС" станут 13 государственных органов, в том числе Банк России, Минцифры, МВД, Минобороны, Минсельхоз, Минстрой, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Росреестр, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов РФ.

Пока идет формирование базы НСИС, но с 1 октября 2024 года оператор АИС страхования должен будет предоставлять пользователям информацию на основании договора об оказании информационных услуг. Договор об оказании информационных услуг заключается между страховщиком и оператором АИС страхования и предусматривает возмездное оказание услуг.

Как сообщалось на этой неделе, депутаты Госдумы подготовили поправки в Налоговый кодекс (НК), по которым услуги оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования по представлению содержащейся в системе информации освобождаются от НДС с 1 октября 2024 года. Изменения были предложены в законопроект № 452648-8, текст ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента. Принятие изменений в НК создаст преимущества для партнеров НСИС при работе с компанией.