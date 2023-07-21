Рост квартальной выручки Schlumberger на 20% не оправдал прогнозов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 7%, выручку - почти на 20%.

Чистая прибыль SLBв апреле-июне составила $1,03 млрд против $959 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,72 с $0,67.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,72 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,71 на акцию.

Квартальная выручка SLB повысилась до $8,1 млрд с $6,77 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,204 млрд.

Выручка компании в Северной Америке прибавила 14% по сравнению со вторым кварталом прошлого года - до $1,75 млрд, доход на международном рынке вырос на 21%, до $6,3 млрд.

"Мы по-прежнему наблюдаем рост инвестиций в сегмент upstream в мире", - говорится в пресс-релизе SLB.

В минувшем квартале компания выкупила собственные акции на сумму $213 млн.

Ее совет директоров одобрил выплату дивидендов в размере $0,25 на акцию по итогам второго квартала.

С начала 2023 года капитализация SLB выросла на 7%.