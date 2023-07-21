ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в настоящее время не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной иностранной валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ограничения пока действуют до 9 сентября 2023 года.

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица – резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах (на выдачу других валют ограничений нет). Юрлица – нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иены не могут (по другим валютам ограничений нет).