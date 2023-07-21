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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Джош Харрис приобрел клуб НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордные $6 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Владельцы американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) единогласно одобрили продажу клуба "Вашингтон Коммандерс" миллиардеру Джошу Харрису за рекордную сумму в $6,05 млрд, сообщает MarketWatch.

СпортМиллиардер Харрис близок к покупке клуба НФЛ "Вашингтон Коммандерс" за рекордные $6 млрдЧитать подробнее

По условиям соглашения совладельцами клуба стали звезда баскетбола Мэджик Джонсон, один из основателей американского промышленного концерна Danaher Corp. Митчелл Рейлс и около десятка других людей, также входящих в инвестиционную группу Харриса, в том числе его бизнес-партнер Дэвид Блитцер.

Харрис и Блитцер, основатели спортивного холдинга Harris Blitzer Sports & Entertainment, уже владеют несколькими командами из разных видов спорта, среди которых баскетбольный клуб из Филадельфии 76ers, хоккейная команда "Нью-Джерси Дэвилс" и английский футбольный клуб "Кристал Пэлас".

Ранее сообщалось, что на "Коммандерс" претендовал основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос совместно с рэпером Jay-Z.

Предыдущая самая дорогая сделка в истории спортивных клубов США также состоялась в НФЛ в 2022 году - тогда глава Walmart Inc. Роб Уолтон купил "Денвер Бронкос" за $4,65 млрд.

НФЛ США Дэвид Блитцер Джош Харрис Мэджик Джонсон Джефф Безос Вашингтон Коммандерс
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